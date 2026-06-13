俳優の松平健さんが、9日に肺炎で亡くなったことがわかった俳優の中村玉緒さんを追悼する言葉を、所属事務所を通じて寄せています。 【写真を見る】【 中村玉緒さん 死去 】松平健さんが追悼「心優しい方」「大輪のひまわりのような方」夫・勝新太郎さん含め大恩に感謝の念松平さんは、1974年（昭和49年）に勝新太郎さんが主宰する勝プロダクションに入り、勝さんの付き人を務めながら演技を学んだとのこと。妻である中村さん