演歌歌手の北島三郎さんが6月11日、国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』で特別功労賞を受賞。久しぶりにステージで熱唱しました。 【写真を見る】【 北島三郎 】『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』特別功労賞受賞「もう歩き続けて、90年に間もなくなります」「でもこの道は一本の道一筋でございます」現在89歳の北島さんはステージに登場すると「久しぶりです。北島三郎でございます。」と元気に挨拶。特別功労賞の盾を手にして