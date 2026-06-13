けさ、東京・北区の交差点でバイクを運転していた60代の男性が普通貨物車にはねられ死亡しました。警視庁は普通貨物車を運転していた男を現行犯逮捕していて、男からは基準値を超えるアルコールが検出されたということです。警視庁によりますと、きょう午前7時半ごろ、北区・神谷の交差点で左折しようとした普通貨物車が隣を走っていたバイクに衝突する事故がありました。バイクを運転していた埼玉県川口市の会社員、石崎丈二さん