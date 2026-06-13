気象台は、13日午後3時20分に、レベル４土砂災害危険警報を旭川市に発表しました。上川地方では、土砂災害に厳重に警戒してください。【土砂災害警報（発表中）】■旭川市●レベル４土砂災害危険警報【発表】■士別市●レベル２土砂災害注意報■鷹栖町●レベル２土砂災害注意報■東神楽町●レベル２土砂災害注意報■当麻町●レベル２土砂災害注意報■比布町●レベル２土砂災害注意報■上川町●レベル２土砂災害注意報■東川町●レ