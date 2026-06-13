「オリックス−阪神」（１３日、京セラドーム大阪）阪神の佐藤輝明内野手が初回に味方のミスをばん回する先制タイムリーを放った。２死二塁で迎えた第１打席。浮いた変化球をきれいにとらえると打球は左中間フェンスを直撃した。二塁走者の森下が悠々とホームイン。味方のミスをばん回する一打に京セラドームのスタンドが沸き返った。この回、１番に抜擢された福島がジェリーから左前打を放って出塁した。だが続く中野の打