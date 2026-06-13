元卓球女子日本代表の福原愛が、13日放送のカンテレ『おかべろ』（後2：28〜2：57※関西ローカル）に出演。夫からネットニュースのアプリを削除されたエピソードを明かした。福原が地上波番組に出演するのは約3年ぶりとなる。【写真】卓球を始めたばかりの3歳の福原愛さん番組中盤ではネットニュースについてトークを展開。NON STYLE・石田明から「ネットニュースとか気になりませんか？」と問われた福原は、「ネットニュー