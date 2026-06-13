17年ぶりに復活したJリーグのオールスターが13日、MUFG国立で行われた。出場選手、監督はファン投票で全60クラブから選出。最多10回目の出場となった59歳の三浦知良（J3福島）は、槙野智章監督（J2藤枝）率いるJ2・J3 EAST-Bの一員として、1回戦のJ2・J3 EAST-A戦に先発出場した。背番号は代名詞の「11」で、左腕にキャプテンマークを巻いてプレー。シュートは打てないまま14分に交代した。J2・J3 WEST-Aとの対戦した5位決定