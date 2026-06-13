宝塚記念のオッズが異例の動きを見せている。史上初の春古馬３冠を狙うクロワデュノールが午後３時時点で単勝１・１倍に支持されており、複勝の１・３〜１・７倍を上回る“逆転現象”が起きている。午後０時半の時点では２・３倍の１番人気だったが、そこから買い進められ、午後２時８分の時点で１・１倍に到達した。午後０時２７分時点で約２４２２万４００円の売上げだったものが、午後３時４分段階では１億８３４３万２５０