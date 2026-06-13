ボスニア・ヘルツェゴビナは現地６月12日、トロント・スタジアムで開催された北中米ワールドカップのグループステージ第１節（Ｂ組）で、開催国カナダと対戦した。21分にヨボ・ルキッチのゴールで先制に成功するも、79分に同点に追いつかれ、１−１の引き分けに終わった。 ボスニア・ヘルツェゴビナの大手紙『Oslobodjenje』によれば、『Arenu Sport』の試合後のインタビューで、右SBで先発したアマル・デディッチは「