歌手のGACKTさんは6月13日、自身のX（旧Twitter）を更新。53歳とは思えない鍛え抜かれた体を披露しました。【写真】GACKT、53歳の筋肉美を披露！「GACKT、53歳。まあ、こんな感じ」GACKTさんは「【人は他人を心配しているようで、自分の価値観を投影している】」と書き出し、1枚の写真を投稿。随分と連絡を取っていない知り合いから久しぶりに「GACKTさんも太ったらしいですね。大丈夫ですか？ 」との連絡がきたのだそう。不思議に