◇交流戦阪神―オリックス（2026年6月13日京セラドーム）阪神の高橋遥人投手（30）が思わぬアクシデントに見舞われた。初回、右手首付近に打球が直撃した。1死から山中の放った投手強襲のゴロをグラブで捕球に行った際に右手首付近に直撃。その後、素早い処理で一塁に送球しアウトを奪った。一度、ベンチに下がって治療。状態が心配されたが、すぐに走ってマウンドに戻って続投。静寂に包まれていた球場は拍手に包まれ