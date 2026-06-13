その日は、彼女の娘にとってとてもつらい日だった。【驚がくの出来事】高校生の娘が雨宿りしていると、通りかかった車から男が降りてきて…目が真っ赤に腫れるまで泣いてしまうほど。神奈川県在住の50代女性（投稿時）・Tさんがそんな娘と一緒に体験した出会い。＜Tさんからのおたより＞娘が宝塚音楽学校を受験していた10年ほど前の出来事です。その年、娘は最終の試験まで行き、落ちました。発表後、私と娘は大阪・梅田のあたりを