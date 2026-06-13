第108回全国高校野球選手権大会（8月5日開幕・甲子園）の神奈川大会の組み合わせ抽選が13日、横浜市内で行われた。今春の県大会では3回戦で敗れ、ノーシードとなっていた東海大相模は岸根と初戦を戦う「10」を引いた。同ブロックのシード校「1」には昨夏王者の横浜が待ち構えており、双方が勝ち抜けば4回戦で早くも神奈川の黄金カードが実現する。三拍子そろった一塁手の横浜・小野主将は「特に意識はしていない。どこが来て