◇交流戦阪神―オリックス（2026年6月13日京セラドーム）阪神の福島圭音外野手（24）が初回に痛恨のけん制死だ。この日は「1番・中堅」で5月29日のロッテ戦以来となるスタメン出場。第1打席にいきなり左前打を放って出塁した。しかし、2番・中野の打席でオリックス・ジェリーの一塁けん制で刺された。福島は5月29日のロッテ戦の7回に一塁走者としてヒットエンドランのサインを見落とし。藤川監督は「（サインミスは）