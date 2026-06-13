在ロサンゼルス日本国総領事館が12日（日本時間13日）、サッカーW杯北中米大会に臨むサッカー日本代表に向けての応援メッセージを投稿。ドジャースで活躍する大谷翔平投手（31）、山本由伸投手（27）、佐々木朗希投手（24）ら各界著名人が熱いメッセージを投げかけた。同領事館は「Let's Go, SAMURAI BLUE!!」として51秒の応援メッセージを投稿。最初にドジャースの3選手が登場し「がんばれ！SAMURAI BLUE」とエールを送った。