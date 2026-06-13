俳優・黒沢年雄（82）が13日に自身のブログを更新。肺炎のため、9日に死去した中村玉緒さんを支え続けた俳優について語った。黒沢は「松平健さんの素晴らしさ。」というタイトルで更新すると「施設に入居した玉緒さんの面倒を見る方もいない状況の中…最後まで全ての面において援助した松平健さんの人間性の素晴らしさは尊敬して止まない」とつづる。「松平さんには余計な事言って…と言われるかも知れませんが中々出来る事