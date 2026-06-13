俳優・本仮屋ユイカ（38）の妹でフリーアナウンサーの本仮屋リイナ（35）が13日、第3子出産を発表した。【写真】家族に見守られ…自宅出産の様子を公開した本仮屋リイナリイナは自身のインスタグラムで「先日、3560gの女の子が無事に生まれてきてくれました」と報告。「予定日を超過したので希望の自宅出産が叶うのかヤキモキしましたが、家族みんなの輪のまんなかで赤ちゃんを迎えることができました」とつづった。また今回