【パリ共同】大相撲の関脇熱海富士と幕内正代が12日、凱旋門近くの時計メーカー「チューダー」の店舗に招待され、腕時計の試着や記念撮影を行った。23歳の熱海富士は「呼んでいただいて光栄。欲しくなっちゃった」と表情を緩ませた。2人とも10日に現地入りし、熱海富士はエッフェル塔の他、ディズニーランドに出かけたという。人気アトラクションの「ビッグサンダー・マウンテン」や「イッツ・ア・スモールワールド」などを満