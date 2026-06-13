ハンドボール・リーグＨのプレーオフは第２日の１３日、東京・代々木第１体育館で準決勝が行われた。女子の第１試合は昨季、リーグＨの初代女王に輝いたソニー鹿児島（レギュラーシーズン２位）が３１―２４でアランマーレ（同３位）に快勝し、決勝進出を決めた。ソニー鹿児島は前半を１５―１１で折り返し。後半も青麗子が７メートルスローを確実に決めるなど粘るアランマーレを振り切った。チーム最多の７得点をマークした