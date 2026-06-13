◇交流戦日本ハム―中日（2026年6月13日エスコンF）日本ハムOBの中田翔氏（37）がCS放送などの中継解説を務めた。両球団に所属した経験のある中田氏だが、14年付けて、とくに愛着のある日本ハムの背番号「6」に注目した。現在、6番を背負うのは助っ人外国人のカストロ。カストロの打席を見た中田氏は胸元に輝くものを見て、「6番に金のネックレスが似合いますね」と一言。現役時代は金のネックレスがトレードマーク