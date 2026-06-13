◇プロ野球セ・パ交流戦 オリックス-阪神(13日、京セラドーム)佐藤輝明選手のタイムリーで阪神が先制しました。阪神は初回、1番の福島圭音選手がヒットで出塁しますが、オリックス・ジェリー投手のけん制にかかり1アウトとなります。2番・中野拓夢選手は内野ゴロに倒れ2アウトとなりますが、3番・森下翔太選手はレフト線へツーベースヒットを放ちチャンスを作ります。ここで4番・佐藤輝明選手に打席がまわると、3球目のツーシーム