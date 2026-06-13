お笑いコンビ「なすなかにし」の中西茂樹（48）と那須晃行（45）が12日放送のTBS系「A−Studio＋」に出演。後輩芸人のカナイ（39）が那須の夫婦の会話について指摘した。MCのKis−My−Ft2藤ケ谷太輔が「後輩の方にエピソード聞いたんですけど…」と切り出し、カナイの写真が紹介された。那須は「A−Studio＋で一番薄い写真ですよ」とイジった。藤ケ谷太輔は「那須さんと奥さまとカナイさん3人で食事することがあると。そのときに、