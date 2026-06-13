ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が、UNIDOL実行委員会が主催する大学対抗女子大生アイドルコピーダンス日本一決定戦『UNIDOL 2026 Summer』に冠協賛することが決定した。17LIVEが『UNIDOL 2026 Summer』に冠協賛○スペシャルなプライズを贈呈予定「UNIDOL(ユニドル)」は、日本全国の大学対抗で行われる女子大生アイドルコピーダンスの日本一決定戦。その名称は「UNIversity iDOL」に由来し、「普通の女子大生が、一夜限りの"