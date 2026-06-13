【漫画】本編を読む服装や身だしなみを変えると人生が変わる、という言葉を聞いたことがあるかもしれないが、実感した人はどれくらいいるだろう。『服の魔法をあなたに。』（飯田めしこ：漫画、紅原香：原作、慧子：キャラクター原案/KADOKAWA）は、その「実感」を描いた、読むと少し背筋が伸びるお仕事漫画だ。主人公の十野紡希は、もともとアパレル店員として働いていたが、研修で出会った講師・有馬祐介の言葉に心を動かさ