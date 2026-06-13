ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が、次世代型の自動販売機ソリューション『推しと遊べる自販機』に、公式キャラクターである「ベイビー」のコンテンツを提供。24日から26日にかけて東京ビッグサイトにて開催される「推し活EXPO」にて本自販機の実機を初公開する。ベイビーが『推しと遊べる自販機』に登場○数量限定のノベルティグッズ配布も『推し活EXPO』のSDRSのブースにて初公開となる本自販機。ブースでは、17LIVEオリジ