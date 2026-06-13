【モデルプレス＝2026/06/13】タレントの辻希美が6月13日、自身のInstagramを更新。「ミニモニ。」のマスコットキャラクター・ミニモちゃんとのショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】38歳5児のママタレ「懐かしすぎて胸熱」ミニモニ。キャラクター＆次女との3ショット◆辻希美、次女・夢空（ゆめあ）ちゃんとミニモちゃんの3ショット公開辻は、自身がかつて所属していたユニット・ミニモニ。のマスコットキャラクターであ