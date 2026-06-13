◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス―阪神（１３日・京セラドーム大阪）阪神・福島圭音外野手が痛恨のけん制死となった。初回先頭で左前打。しかし、続く中野の打席のカウント２―２から一塁けん制に戻れず、タッチアウトだ。１２日に１軍昇格し、５月２９日のロッテ戦（ＺＯＺＯ）以来のスタメン起用だった。