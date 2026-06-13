◆陸上日本選手権第２日（１３日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）男子４００メートル予選で、昨年９月に行われた東京２０２５世界陸上の同種目６位入賞の中島佑気ジョセフ（富士通）は、４５秒３２の３組１着で、１４日に行われる決勝に進出した。「暑さにやられてふわふわしたところはあったが、予選の走りとしては及第点だと思う」と冷静な表情でレースを振り返った。中島はすでに９月に同会場で行われるアジア大会の出場権