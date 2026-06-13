デンマークのＦＣミッティラン所属の韓国代表ＤＦイ・ハンボム（２３）がＷ杯初戦のチェコ戦で見せたパフォーマンスでプレミアリーグから注目を浴びている。英サッカー専門サイト「テームトーク」によると、イ・ハンボム獲得にリバプールが強い興味を示しているという。リバプールはフランス代表ＤＦイブラヒモ・コナテ（２７）が契約延長交渉に応じず、今季終了とともに退団。２０２１年加入後ファン・ダイクのパートナーと