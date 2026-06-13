◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク―ヤクルト（１３日・みずほＰａｙＰａｙ）ソフトバンク・近藤健介外野手が、３回に逆転の１３号２ランを放った。１点を追う３回、２死から野村が四球で出塁。けん制悪送球で二塁へ進むと、ヤクルト・山野のスライダーを右翼スタンド中段へ運んだ。