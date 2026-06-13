◇プロ野球セ・パ交流戦 ロッテーDeNA(13日、ZOZOマリン)DeNA・京田陽太選手が2回の打席を終えて、途中交代となりました。この日「8番・ショート」でスタメン出場した京田選手。DeNA打線は初回から大暴れを見せており、2回には打者一巡の猛攻となりました。このため京田選手には、この回2度打席がまわり、2度目の打席ではレフト方向へのポテンヒットとしました。これで出塁した京田選手でしたが、足を気にするそぶり。スタッフらと