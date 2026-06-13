「ロッテ−ＤｅＮＡ」（１３日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテ投手陣が２回までに１０失点と打ち込まれた。先発の田中が初回に佐野に先制適時打を浴びるなど２失点を喫すると、二回には蝦名に適時打を浴び、続く牧に５号３ランを被弾。続く佐野に四球を与えたところで降板した。しかし、２番手坂本も筒香に四球を与えると、５番勝又に１号３ランを被弾。さらに２死一塁から京田の飛球をセンター、ショート、レフトがお見