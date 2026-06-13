13日放送のMBSラジオ「福島のぶひろのサタデーモーニングリゾート」で、吉本新喜劇の小寺真理（34）が「餃子の王将愛」を明かした。この日は中華料理をテーマにトークを展開。その流れで、小寺は「餃子の王将、好きです。週に一度は通っています」と明かした。吉本新喜劇のホームグラウンド、なんばグランド花月（NGK）と同じビルには「餃子の王将なんばグランド花月店」があり、芸人や関係者もよく利用している。小寺は「昔、桑