13日放送のMBSテレビ「ごぶごぶ」に女優の貫地谷しほり（40）が出演。浜田雅功（63）を相手に、NHK大阪放送局近辺を訪ね歩いた。貫地谷は2007年放送のNHK連続テレビ小説「ちりとてちん」のヒロインを務めた。「あの頃は自転車に乗ってNHKに通ってました。ビル風が強くて大変でした」と当時を回顧。ただ、ヒロイン役は多忙で、NHK近くの飲食店に行く機会は限られていたという。「大阪らしいものを食べたい」という貫地谷のリクエス