働く女性のみなさんは「有給休暇」についてどのような意識を持っているのでしょうか。株式会社キャリアデザインセンター（東京都港区）が運営する女性の転職サイト『女の転職type』が実施した「有給休暇」に関する調査によると、有給休暇を「すべて消化」している人は4割未満にとどまり、約6割が有休申請を「言い出しにくい」と感じていることがわかりました。では、本当の理由とは違う理由を伝えて有休を取ることがある人はどのく