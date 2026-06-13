スポーティな装いと走行性能を強化2026年5月28日、トヨタカスタマイジング＆ディベロップメントは、新型「ハイラックス」に対応する「GR PARTS（GRパーツ）」ブランドのカスタムパーツを発表しました。タフなデザインが魅力の新型ハイラックスに、さらにスポーティな個性をプラスできるアイテムがそろっています。【画像】超カッコいい！ これがトヨタ新型“4WD”本格タフモデル」の“GR仕様”です！ 画像を見る！（30枚以上）