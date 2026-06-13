アメリカの新興企業・アンソロピックは12日、アメリカ政府の命令を受けて、最先端の高性能AI「クロード・ミュトス5」などについて、顧客への提供を停止すると発表しました。アンソロピックは12日、最先端の高性能AIでサイバー防衛担当者やインフラ事業者向けの「クロード・ミュトス5」と一般ユーザー向けの「フェイブル5」について、すべての顧客への提供をただちに停止すると発表しました。アメリカ政府から、国家安全保障上の懸