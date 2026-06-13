およそ30年ぶりに開催される大相撲パリ公演に向けて、会場となるアリーナに、土俵が設営されました。土と塩は、現地フランス産のものが使われています。【映像】大相撲パリ公演 現地産の土や塩で土俵設営神志那諒リポ「パリ公演を前に、会場には土俵が設置されています。フランス産の土が使われているということです」大相撲パリ公演を翌日に控えた12日、最大2万人を収容できるアリーナの中央に、土俵が設営されました。使用