■日本陸上競技選手権大会 兼 愛知・名古屋 2026アジア競技大会日本代表選手選考競技会（12〜14日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）【日程＆選手一覧】32年ぶり日本開催のアジア大会（愛知・名古屋）が9月19日開幕※随時更新男子400mの予選が13日に行われ、2年ぶり3回目の優勝を狙う中島佑気ジョセフ（24、富士通）は45秒32で全体4位で決勝に進出した。※派遣設定記録45秒551組目に登場した林申雅（22、筑波大）が日本歴代5位と