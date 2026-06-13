天皇皇后両陛下がオランダとベルギーを訪問するため、羽田空港を出発されました。【映像】天皇皇后両陛下 24年ぶり複数国訪問へ両陛下は午前11時ごろ、羽田空港に到着し、秋篠宮ご夫妻らに見送られて政府専用機に乗り込まれました。日本時間のあす未明にはオランダの首都・アムステルダムに到着される予定です。20日からはベルギーを訪問されます。両陛下はそれぞれの国で歓迎式典や国王夫妻主催の晩さん会に出席される予