「全日本大学野球選手権・準決勝、東北福祉大２−５慶大」（１３日、神宮球場）前回王者で２連覇とはならなかった東北福祉大の山路哲生監督（５９）は、慶大の先発・渡辺和大投手（４年・高松商）に「プロのピッチャーかと思った。本当にすごいピッチャーだった」と脱帽した。渡辺和は初回から三者連続三振。二回から四回にかけては大会タイ記録の８者連続三振をマークした。七回までは無安打無失点を継続。ツーシーム、スライ