新日本プロレス１４日大阪城ホール大会でＮＥＶＥＲ無差別級王者・成田蓮（２８）に挑戦するウルフアロン（３０）が１３日、ベルト奪回への思いを明かした。ウルフは２月１１日大阪大会で成田にキャリア初の黒星を喫し、同王座から陥落。この日の公開調印式で成田と対峙すると「大阪での借りは大阪でしか返せないと思っているので。２月１１日、エディオンアリーナ大阪で取られたＮＥＶＥＲのベルト、しっかり取り返して、次の