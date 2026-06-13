フリーアナウンサーの皆藤愛子さん（42）が2026年6月5日、自身のインスタグラムを更新。ノースリーブのニット×デニムのミニスカートのコーデを披露した。「カレンダー6月のオフショットです」皆藤さんは、「写真はカレンダー6月のオフショットです」として2枚の写真を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、ノースリーブのニットにミニ丈のデニムスカートを着用。髪を下ろして、片手を添えたポーズを披露していた。2枚目