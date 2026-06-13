【ネオ・この有名人の意外な学歴】#9田中みな実が余裕で受かる青山学院大文学部に決めたワケ 生まれ育った米国から小6で帰国して中学受験森香澄（フリーアナウンサー）◇◇◇「在籍していた局のみならず、自身まで卑下しているように映るのは痛々しい」とテレビ東京の関係者。誰のことかといえば、3年前まで同局のアナウンサーだった“令和のあざと女王”こと森香澄（30）である。昨年11月「日経トレンディ」の「2