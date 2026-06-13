【お笑い界 偉人・奇人・変人伝】#294加藤シゲアキ君は“一を聞いたら十を知る”ような賢さとまっすぐ見つめるまなざしが強く印象に残っている近藤正臣さん◇◇◇「どのコンビのネタ書いてはんのん？ 10分のネタやったら原稿用紙何枚ぐらい書きますのん？」“漫才作家”と書かれた名刺をお渡しすると番組の打ち合わせのつもりが逆取材されました。「座って座って、漫才にも作家さんがいてはんにゃね。凄いことしては