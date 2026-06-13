在ロサンゼルス日本国総領事館が日本時間１３日に公式インスタグラムを更新し、ロサンゼルスにゆかりのある日本人・日系人らがＷ杯に臨むサッカー日本代表に向けてエールを送る様子を公開した。「６月１４日にＦＩＦＡワールドカップ２０２６の初戦を迎えるＳＡＭＵＲＡＩＢＬＵＥ（サッカー日本代表チーム）に、ロサンゼルスを拠点に活躍する日本人・日系人の方々から応援メッセージを頂きました。」と書き出すと、ドジャー