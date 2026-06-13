◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ロッテ―ＤｅＮＡ（１３日・ＺＯＺＯマリン）ロッテ・田中晴也投手（２２）が先発し、プロ入り後最短の１回１／３を投げて、６安打、２四球、自己ワーストタイの７失点でＫＯされた。初回から制球がままならず、先頭の蝦名に左前安打。牧は三邪飛で１死も、佐野に左中間を破られて先制二塁打。勝又の二ゴロの間にも１点を失った。２回も立ち直れなかった。先頭の松尾に四球、京田に左前安