◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ロッテ―ＤｅＮＡ（１３日・ＺＯＺＯマリン）今季ワースト６連敗中のＤｅＮＡが、序盤から大量得点で試合の主導権を握った。初回に３番・佐野恵太外野手の左中間適時二塁打などで２点を先取すると、２回には下位打線が築いた１死一、二塁の好機に２番・牧秀悟内野手がバックスクリーンへ５号３ラン。さらに連続四球で再び一、二塁とすると、５番・勝又温史外野手がプロ８年目、１軍出場通算