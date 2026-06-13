◆第１０８回全国高校野球沖縄大会▽１回戦ＫＢＣ未来沖縄４−１宮古総合実・宮古工（１３日・沖縄セルラースタジアム那覇）第１０８回全国高校野球選手権大会（８月５日開幕・甲子園）の出場４９校を決める地方大会が１３日、全国のトップを切って沖縄で開幕。秋春４強のＫＢＣ未来沖縄が今夏の全国一番星を挙げた。先発した背番号１１の２年生右腕・中村琉碧が１４三振を奪い、５安打１失点で完投勝利を収めた。＊＊＊