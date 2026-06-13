◆報知新聞社後援第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽準決勝慶大５―２東北福祉大（１３日・神宮）連覇を狙った東北福祉大は、慶大に敗れ２年連続の決勝進出を逃した。打線は慶大先発の渡辺和大投手（４年＝高松商）に７回まで無安打に封じられたが、８回先頭の代打・藤原天斗（３年＝八戸学院光星）が右前安打を放ちノーヒットノーランを阻止した。山路哲生監督は慶大の渡辺について「プロのピッチャーと対戦して